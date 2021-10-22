نابلس 16 ربيع الأول 1443 هـ الموافق22 أكتوبر 2021 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن جيش الاحتلال اعتدى على ثلاثة فلسطينين قرب حاجز زعترة، وجرى تقديم الإسعاف لهم من قبل طاقم الهلال الأحمر، ورفض الاحتلال تسليمهم واعتقلهم.// انتهى //23:21ت م0125