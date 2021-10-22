القاهرة 16 ربيع الأول 1443هـ الموافق 22 أكتوبر 2021م واستأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.وكان الزمالك قد فاز على توسكر الكيني في لقاء الذهاب السبت الماضي في نيروبي بهدف دون رد، ليحسم تأهله لدور الـ 16 "دور المجموعات" بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما سيتوجه توسكر الكيني لخوض منافسات دور الـ 32 الإضافي لكأس الكونفدرالية.// انتهى //23:22ت م0127