الرياض 16 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 22 أكتوبر 2021 م واستستكمل غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 9 بإقامة لقاءين.وتجمع المواجهة الأولى أبها بضيفه الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة 6:20 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة الـ 6 بـ 12 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 15 بـ 7 نقاط في جدول الترتيب.وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يستقبل فريق الهلال نظيره الرائد عند الساعة 8:00 مساءً، حيث يحتل الهلال المرتبة الـ 7 بـ 12 نقطة، في المقابل يحتل الرائد المرتبة الـ 10 بـ 11 نقطة.وتستكمل بعد غدٍ ختام الجولة الـ 9 بلقاء وحيد، حيث يستضيف فريق النصر فريق الاتفاق على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة الـ 6:00 مساء، ويحتل النصر المرتبة الـ 5 برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المرتبة الـ 14 برصيد 7 نقاط.// انتهى //23:23ت م0128