سكاكا 16 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 22 أكتوبر 2021 م واساحتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بتخريج الدفعة الأولى من " البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب والشابات على تربية النحل واستخلاص منتجاته " بالتعاون مع جمعية نحال التعاونية، بحضور مدير عام الفرع المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري.وأوضح مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة صالح الدخيل، أن البرنامج استمر لمدة 3 أشهر، يمنح المتخرج بعدها على 30 خلية نحل، ورخصة لمزاولة مهنة " نحّال "، بالإضافة لإمكانية حصول كل متدرب على دعم برنامج التنمية الريفية، وكذلك قروض من قبل صندوق التنمية الزراعية، مبيناً أن الفرع يعمل على إعداد الترتيبات اللازمة لاستضافة الدورة الثانية من البرنامج خلال الأسبوعين القادمين، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الأولى.// انتهى //23:38ت م0129