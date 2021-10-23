الرياض 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021 م واسأقام نادي سباقات الخيل حفل سباقه الـ32 بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، الذي اشتمل على ١١ شوطاً بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد .وفازت في الشوط الأول ومسافته 1200م الفرس محمودة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط الثاني ومسافته 1400م فاز به الجواد بهر للمالك عبدالإله الموسى، والشوط الثالث "تحدي نادي سباقات الخيل" لفئة السنتين ومسافته 1400م فاز به الجواد الشهاب المضيء للمالك إسطبل الخليبص.والشوط الرابع ومسافته 2000م فاز به الجواد ستار أوف ونز للمالك رفاعي صنت الغريبان، ونال جائزة الشوط الخامس ومسافته 2000م الجواد أنيس الجليس لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, وجاء الشوط السادس ومسافته 1400م للخيل العربية الأصيلة من نصيب الفرس دنانير الخالدية لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وفاز بالشوط السابع ومسافته 1800م الفرس منبهرة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط الثامن ومسافته 2000م فاز به الجواد النشاص للمالك أبناء حسن عيسى البوعينين، فيما فاز بالشوط التاسع ومسافته 1600م الجواد أوكو للمالك أبناء هيف بن عبود القحطاني، والشوط العاشر ومسافته 1400م فاز به الجواد فزاع للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وأخيراً فاز بالشوط الحادي عشر ومسافته 1600م الجواد الخرساني للمالك أبناء هيف بن عبود القحطاني.// انتهى //00:12ت م0001