اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
السبت 1443/3/17 هـ الموافق 2021/10/23 م واس
نيويورك 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021 م واس
سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً أمس، عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.94 أو 0.2 في المائة إلى 35.6577.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 4.88 أو 0.1 بالمئة إلى 4544.90 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 125.50 أو 0.8 في المئة إلى 15090.20 نقطة.
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