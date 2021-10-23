اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

السبت 1443/3/17 هـ الموافق 2021/10/23 م واس
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نيويورك 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021 م واس
سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً أمس، عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك.‏
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.94 أو 0.2 في المائة إلى 35.6577.02 ‏نقطة، ‏‏‏فيما تراجع مؤشر ‏‏ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 4.88 أو 0.1 بالمئة إلى 4544.90 نقطة.‏
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 125.50 أو 0.8 في المئة إلى 15090.20 نقطة.
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