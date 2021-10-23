نيويورك 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021 م واسسجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً أمس، عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك.‏وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.94 أو 0.2 في المائة إلى 35.6577.02 ‏نقطة، ‏‏‏فيما تراجع مؤشر ‏‏ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 4.88 أو 0.1 بالمئة إلى 4544.90 نقطة.‏وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 125.50 أو 0.8 في المئة إلى 15090.20 نقطة.// انتهى //01:04ت م0002