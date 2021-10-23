تونس 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021 م واستوجت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بسبعة جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم دورته الحادية والعشرين أمس بالعاصمة تونس ، أربع منها إذاعية وثلاث تلفزيونية .وتوزعت الجوائز الإذاعية الرئيسية على أربعة أصناف من البرامج ، حيث حصدت الهيئة الجائزة الأولى في صنف المسنين ببرنامج " رفقا بهم "، والجائزة الثانية في صنف المرأة نماذج قيادية عن برنامج " سعودية " .كما حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على الجائزة الثانية في صنف الشباب تجارب نجاح عن برنامج " شباب الرؤية " ، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب صنف ومضات التوعية العامة عن برنامج " ّالتوعية العامة " .وفي المجال التلفزيوني حصلت الهيئة على الجائزة الثانية في كل من أصناف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة عن برنامج " رحال "، وبرامج الأطفال عن برنامج" العبقري الصغير " والمسلسلات الاجتماعية عن مسلسل" اختراق الجزء الأول " .وقد شارك في الدورة ال 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين، 235 عملا في المسابقات، توزّعت بين 113 عملا في المسابقات الإذاعية و122 عملا في المسابقات التلفزيونية.// انتهى //02:00ت م0004