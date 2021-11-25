ياوندي 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسقتل أربعة اشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون إحدى المنطقتين الناطقين بالإنجليزية في البلاد.وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة والقوا بمتفجرات داخل الأقسام اسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم واصابة العشرات.// انتهى //07:27ت م0018