المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واساطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة أمس حملة بعنوان " مكارم الأخلاق " في محافظة وادي الفرع بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .وتهدف الحملة التي تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة ، إلى نشر القيم والمبادئ الإسلامية وبيان الأخلاق الحسنة والدعوة إليها والتحذير من الأخلاق المذمومة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومنهج السلف الصالح .// انتهى //07:35ت م0019