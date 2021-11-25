الرياض 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسعقد مجلس إدارة مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، اجتماعه الأول افتراضياً برئاسة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومشاركة أعضاء المجلس.وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول، ميثاق المجلس، والخطة المستقبلية لمركز الثورة الصناعية الرابعة، كما بحث فرص التعاون لزيادة أثر المبادرات، ودعم المشاريع والشراكات لأصحاب المصلحة.وأكد المجلس على أهمية التعاون لتحديد وتنفيذ هذه الخطة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وأصحاب العلاقة من ­القطاعات المختلفة، كما أقر آلية عمل المركز مستقبلاً وتشكيل اللجان الداعمة له.ويهدف المركز إلى تصميم واختبار سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من مخاطرها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول إلى الاقتصاد القائم على الابتكار.ويضم المركز في عضويته كلاً من وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس نواف الحوشان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي المهندس علي العسيري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، والرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الاستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور مشاري المشاري، والرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية السيد فيشال وانتشو، والنائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والمعلومات في شركة الاتصالات السعودية المهندس هيثم الفرج، ونائب رئيس شركة أرامكو للتحول الرقمي الدكتور نبيل النعيم، ووكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، ونائب رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للبحث والابتكار الدكتور علي الشيخي، وعميد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور لاري كارين، ورئيس مراكز الثورة الصناعية الرابعة في المنتدى الاقتصادي العالمي السيد جيريمي يورجنز، وأمين المجلس المدير المكلف لمركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة الدكتورة مريم نوح.الجدير بالذكر أنه تم تدشين المركز في شهر يوليو الماضي برعاية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، على هامش أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وبمشاركة واسعة من القطاع الحكومي والخاص في المملكة.// انتهى //09:30ت م0021