إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم, باستضافة المملكة العربية السعودية اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية " روسيا والعالم الإسلامي"، المنعقد في جدة تحت شعار " الحوار وآفاق التعاون".واهتمت بإشادة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بما وصفها بالمواقف المشرفة لباكستان، وذلك خلال لقاءه أمس في المنامة برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا.وتطرقت صحف الخميس، إلى إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن سماح بلاده بنقل 50 ألف طن متري من القمح والأدوية من الهند إلى أفغانستان بشكلٍ استثنائي.وتناولت زيارة الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون أفغانستان وباكستان نايجل كايسي إلى إسلام آباد، واستعراضه مع المسؤولين الباكستانيين الوضع الإنساني في أفغانستان.وأخبرت الصحف عن مقتل جنديين واثنين من رجال الشرطة جراء هجومين إرهابيين، استهدفا قوات الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه الباكستانيين.ونشرت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي أكّد بأن حكومته تتخذ خطوات تمنح الأولوية لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.وتابعت صحف باكستان، استئناف الولايات المتحدة الأمريكية محادثاتها مع حركة طالبان الأفغانية في الدوحة.// انتهى //09:46ت م0023