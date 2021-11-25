رام الله 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم, بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية, حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم, مشيرةً إلى مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني شمال القدس.وتطرقت إلى إصابة قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 عمال من بيرنبالا أحدهم برصاصة مطاطية، واثنين آخرين بالاختناق، بعد أن استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم قرب مخيم الجلزون.واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من محافظات القدس ورام الله وطولكرم، كما هاجم المستوطنون الفلسطينيين في عدة محافظات.وأولت صحف الخميس، اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، بإعلان الاستيطان ومنظمات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة كمنظومة إرهابية، ووضع الاستيطان على قوائم الإرهاب لدى الدول، والتعامل معها باعتبارها جزءًا من إرهاب دولة الاحتلال العنصري المنظم.وأوردت الصحف إشادة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بقرار الحكومة البلجيكية وسم المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.وتحدثت عن تحذيرات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، من الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي وقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان.وواصلت الصحف الفلسطينية، تغطية أخبار فيروس كورونا, حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات، و257 إصابة جديدة, و194 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //09:55ت م0024