بكين 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسسجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, في حين لم تسجل أي وفاة.وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين, أن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية العدوى، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 98570 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 93020 حالة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة.// انتهى //09:57ت م0025