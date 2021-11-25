نجران 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة نجران - بمشيئة الله-، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة نجران ومحافظات الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //09:59ت م0026