موسكو 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيانٍ، أن مركز الزلزال وقع على بعد 208 كيلومترات عن مدينة " سيفيرو كوريلسك"، وعلى عمق 40 كيلومترًا.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل، نظرًا لوجودها على مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية التي تسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.// انتهى //10:00ت م0028