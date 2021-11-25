لندن 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد وفاة ٣١ مهاجرًا غرقًا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر قناة المانش.واتفق القادة خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف العصابات المسؤولة عن تعريض حياة الناس للخطر، كما شدّدا على أهمية العمل عن كثب مع الدول المجاورة في بلجيكا وهولندا وكذلك مع الشركاء في جميع أنحاء القارة الأوروبية لمعالجة المشكلة بشكلٍ فعّال.// انتهى //10:02ت م0029