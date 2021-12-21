كوبنهاغن 17 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 21 ديسمبر 2021 م واسحذرت منظمة الصحة العالمية من عاصفة أخرى قادمة للمتحور "أوميكرون" في مختلف أنحاء أوروبا.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه في فيينا: إنه منذ اكتشاف المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم اكتشاف المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ 53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة.وأضاف أن العديد من الأسئلة المتعلقة "بأوميكرون" ما تزال تحتاج لإجابات، إلا أن المعروف بالفعل هو أن هذا المتحور أصبح السلالة الأكثر انتشاراً في العديد من الدول مثل الدنمارك والبرتغال وبريطانيا، حيث تتضاعف الإصابات به كل يوم ونصف اليوم إلى كل ثلاثة أيام، لتظهر معدلات إصابة غير مسبوقة.وأشارت إلى أنه خلال أسابيع قليلة، سيكون المتحور الجديد هو الأكثر انتشاراً في مزيد من الدول، الأمر الذي يشكل ضغطاً على أنظمة الرعاية الصحية، لتقترب من نقطة الانهيار.وأكد أن " أوميكرون" سيصبح على الأرجح المتحور الأكثر انتشاراً في أوروبا، مضيفاً أن حجم الإصابات الجديدة بكوفيد19- يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات النقل إلى المستشفيات، واضطراب واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية.// انتهى //22:49ت م0232