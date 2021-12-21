الرياض 17 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 21 ديسمبر 2021 م واسيُعقد غدا ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي، أحد برامج المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي الذي تنظمه لجنة رياضة المرأة، بحضور معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة خالد المدفع ، وضيف شرف الملتقى معالي وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات حصة عيسى بوحيمد.ويهدف الملتقى الذي يشهد مشاركة متحدثات من ذوات الخبرة في القطاع الرياضي بالبلدين ، لتعزيز أهمية الرياضة النسائية وآلية تطويرها، والخروج بتوصيات تسهم في تمكين المرأة في القطاع، وتحقيق منجزات مشرفة تليق بالبلدين.ويتضمن الملتقى الذي يقام افتراضياً أربع جلسات، حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان (إنجازات المرأة الرياضية في السعودية والإمارات)، وتشارك فيها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد رئيس لجنة المرأة من الجانب السعودي، ورئيس لجنة المرأة من الجانب الإماراتي الدكتورة مي الجابر ، تعقبها الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الأسرة والرياضة)، وتشارك فيها أمينة عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري ، ووكيلة وزارة تنمية المجتمع الإماراتية حصة تهلك ، واختصاصية تغذية علاجية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في قسم القلب الدكتورة رزان دقماق .أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (ريادة وتمكين المرأة في القطاع الرياضي)، وتشارك فيها كل من وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير أضواء العريفي ، وعضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ناعمة المنصوري .ويختتم بالجلسة الرابعة التي تحمل عنوان (رياضية ومسيرة نجاح)، وتشارك فيها كل من المدربة الرياضية الإماراتية حورية الطاهري، ولاعبة المبارزة السعودية لمى الفوزان، ثم يعقب الجلسة الأخيرة الكلمة الختامية وإعلان التوصيات والمبادرات.يذكر أن الملتقى سيكون منقولاً على الهواء مباشرة عبر المنصات الرسمية لوزارة الرياضة السعودية، والهيئة العامة للرياضة الإماراتية في شبكات التواصل الاجتماعي.// انتهى //23:04ت م0233