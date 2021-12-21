الطائف 17 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 21 ديسمبر 2021 م واستعد وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أحد أهم الوحدات في جامعة الطائف، التي تستمد هدفها الرئيس من رسالة المملكة السامية في العناية بالعلوم الإسلامية والعربية، ونشرها في أرجاء المعمورة.ودُشنت وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في يوم الإثنين الموافق 17 / 3 / 1439هـ برؤية مستقبلية لتحقيق التميز في نشر اللغة العربية في ضوء رؤية حضارية تجمع بتوازن وفاعلية بين الأصالة المعاصرة، ومنهجها التفاعلي الجذاب الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية.وأكد رئيس وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف الدكتور صالح الزهراني ، أن الأهداف والإحصاءات تعتمد في جوهرها على القواعد الرئيسة للغة العربية والاهتمام بجودة مخرجاتها، التي تعنى بتقديم برنامج تأهيل طلاب المنح الخارجية من الدول غير العربية للدخول إلى كليات وبرامج الجامعة المختلفة بعد اجتياز شرط اللغة، وكذلك تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي التطوعي.وأوضح الزهراني أن الوحدة تشارك في العديد من البرامج الأكاديمية على مستوى المملكة وخارجها بالشراكة مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، حيث شاركت الوحدات والمعاهد في تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في العديد من الدول الناطقة بغير العربية، وتشارك الوحدة في كثير من الندوات والدورات والمؤتمرات على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن للوحدة العديد من البرامج الأكاديمية والتي تهدف إلى تعليم اللغة العربية للأغراض الأكاديمية، وتعليم اللغة العربية للأغراض التواصلية والأغراض الخاصة، في القطاعات الصحية، والقطاعات العسكرية والقطاعات المصرفية والدعاة وأئمة المساجد والقطاع التعليمي، بالإضافة إلى برنامج تعليم اللغة العربية للنشء.يذكر أن وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الطائف استقبلت 59 طالبًا من 13 جنسية مختلفة بحسب شروط الالتحاق.// انتهى //23:15ت م0235