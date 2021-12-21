القاهرة 17 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 21 ديسمبر 2021 م واسفاز فريق الزمالك على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على إستاد المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.رفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.وفي الجولة ذاتها، تغلب فريق بيراميدز على ضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ليعزز بيراميدز وصافة الدوري برصيد 16 نقطة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى، حقق فريق سموحة فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة ، ليرفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //23:44ت م0237