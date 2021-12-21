بريدة 18 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 22 ديسمبر 2021 م واسأقامت إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الشؤون الأمنية أمس جلسة حوارية بعنوان " ‏الأمن الفكري ضرورته ومظاهره فئة الشباب أنموذجاً "، ضمن فعاليات معرض عمارة الحرمين الشريفين المقام بمنطقة القصيم.وتناولت الجلسة التي شارك فيها وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، و وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني، عدداً من المحاور في مفهوم الأمن الفكري و أهميته، و معززاته، وأبرز مهدداته ،و الأمن الفكري وتوجيه الشباب نحو الوسطية .وبين الدكتور المرواني من الشباب من حيث المفهوم، والمراحل العمرية التي يمرون بها وأهمية كل مرحلة، والمشكلات التي تواجههم ومرتكزات الأمن الفكري، وأهميتها لدى فئة الشباب، متطرقاً لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بأمارة منطقة القصيم، والذي يحظى بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.// انتهى //00:21ت م0002