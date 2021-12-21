نيويورك 18 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 22 ديسمبر 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً الليلة عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.فقد قفز المؤشر داو جونز الصناعي 560.54 نقطة ، أو 1.60 في المئة إلى 35492.70 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 81.21 نقطة، أو 1.78 بالمئة إلى 4649.23 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 360.15 نقطة، أو 2.40 في المئة إلى 15341.09 نقطة.// انتهى //00:32ت م0003