واشنطن 18 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 22 ديسمبر 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الضغط الذي يُمارس ضد إيران بشأن برنامجها النووي، سيسهم في الحد من أنشطتها الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة.وقال في مؤتمر صحفي أمس: إن التقدم الذي يحدث كل يوم في برنامج إيران النووي، جاء نتيجة أحد أسوأ القرارات التي اتُّخذت في السياسة الخارجية الأمريكية في العقد الماضي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بحثها في بدائل وخيارات أخرى في حال عدم إظهار الجانب الإيراني للنوايا الحسنة خلال المفاوضات النووية.// انتهى //00:47ت م0004