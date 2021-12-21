الأحساء 18 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 22 ديسمبر 2021 م واسرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمحافظة، أمس، احتفال الجمعية بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن الجبر وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من المسئولين وقادة العمل الخيري في الأحساء.واطلع سموه خلال جولته بالمعرض الرقمي التاريخي للجمعية المصاحب للحفل على تاريخ الجمعية منذ تأسيسها وما حققته من نتائج غير مسبوقة، ونفقات تجاوزت قيمتها المليار ريال لدعم العمل الخيري على مستوى المملكة، وصور نشأة الجمعية ومقراتها القديمة، وصولاً إلى ما حققته اليوم من تملك لعدد كبير من المباني والأوقاف الخاص بها، والمراكز النوعية التابعة للجمعية والتي استقلت كجمعيات خيرية.وتضمن المعرض خارطة توزيع 17 مركزا إغاثيا وتنمويا بالأحساء، وصور أرشيفية لاجتماعات مجالس الإدارة قبل نحو 37 عاما، وأبرز الزيارات التاريخية للجمعية، وصور للتقارير المالية المنتظمة الصادرة منذ تأسيسها، وأبرز المشاريع التي نفذتها خلال الأربعة العقود الماضية، إضافةً إلى نفقات الجمعية خلال جائحة كورونا والتي بلغت 13 مليون ريال مساعدات نقدية وعينية، استفاد منها 22 ألف فرد مسجل في الجمعية، و 13 ألف فرد من الأسر الجديدة المتضررة من الجائحة، مستعرضاً صور أبرز ضيوف الجمعية، والجوائز التي حصلت عليها الجمعية على مستوى المملكة.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية والمراكز التابعة لها شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً في العمل الخيري من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة حققت تطوراً في الإيرادات المالية بلغت أكثر من 116 مليون ريال بزيادة نمو قدرها 3.65%، فيما صرفت 83 مليون ريال للمحتاجين ضمن المساعدات النقدية الدائمة والعينية والمقطوعة، و 5 ملايين ريال للمتضررين بسبب جائحة كورونا ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".كما وزعت الجمعية 128 طنا من التمور، و 1051 جهازا لوحيا تعليميا للأبناء الأكثر حاجة من طلاب الأسر المستفيدة من خدماتها، وأودعت مليوني ريال في بطاقات المستفيدين لتأمين احتياجاتهم المختلفة، استفادة أكثر من 5600 أسرة من لحوم الأضاحي، والعديد من البرامج التنموية والتعليمية والدورات التدريبية عن بُعد والتي أشرف على تنفيذها قسم التدريب بالإدارة العامة، مقدماً شكره لسمو محافظ الأحساء على رعايته للحفل.عقب ذلك شاهد سمو الأمير بدر بن محمد والحضور فيلم ( 40 عاماً تنموياً )، تحدث عن مسيرة بر الأحساء خلال الأربعين عاما منذ تأسيسها، مستعرضا البدايات التاريخية والحاضر المشرق للجمعية المستلهم من رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها القيادة الرشيدة بمستهدفاتها وتطلعاتها التنموية.وفي ختام الحفل كرم سموه المساهمين في العطاء والبناء طيلة العقود الماضية بدروع تذكارية مقدمة من جمعية البر بالأحساء.// انتهى //01:54ت م0007