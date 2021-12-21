الباحة 18 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 22 ديسمبر 2021 م واسعقدت لجنة السلامة المرورية بمحافظة بلجرشي أمس اجتماعا برئاسة محافظ بلجرشي نايف الهزاني، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة.ونُوقِش خلال الاجتماع جدول أعمال اللجنة لعدد من الموضوعات التي تهتم يجانب السلامة المرورية والتوعية لقائدي المركبات, خصوصاً مع تغير الأجواء المناخية في المحافظة، فيما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات من أهمها تكثيف وجود الجهات الأمنية لمتابعة الطرق والميادين العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها بما يحقق السلامة المرورية.// انتهى //02:01ت م0008