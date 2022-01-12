ينبع 09 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واسالتقى مؤخرا مسئولي الهيئة الملكية بينبع بوفد من شركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة حيث جرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة حول إمكانية إضافة مدينة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية مستقبلا وذلك في خطوة مشتركة ضمن قائمة مدن السياحة الصناعية والاستثمارية .وقد اطلع الوفد على تجربة الهيئة الملكية بينبع في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية وجوانب معايير جودة الحياة، وزيارة عدد من المواقع السياحية مثل الخيمة الملكية والاطلاع على الشواطئ والمتنزهات الجاذبة للزوار والمتنزهين.//انتهى //07:05ت م0014