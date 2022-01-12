عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1443/6/9 هـ الموافق 2022/01/12 م واس
المدينة المنورة 9 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
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07:05ت م
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