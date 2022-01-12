المدينة المنورة 9 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.// انتهى //07:05ت م0015