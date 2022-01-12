ينبع 09جمادى الأخرة 1443هـ الموافق 12يناير 2022م واسرأس مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي امس اجتماع اللجنة الإشرافية لعودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضوريًا؛ وذلك عبر قاعة زووم، بحضور كامل أعضاء اللجنة.وأكد العطوي في بداية الاجتماع على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية بينهم، وفق خطة العمل المعتمدة للجاهزية والاستعداد، مشيرًا إلى أن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ يؤكد على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والتكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي التعليم والصحة، ودور الأسرة والمجتمع في التهيئة لعودة حضورية آمنة.وأوضح العطوي أن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مطلب أسري وتربوي بعد عامين من الانقطاع الحضوري عن المدرسة، ويحتاج إلى مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينًا أن عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً للمدارس نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية؛ وهو ما ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهذا ما أكدت عليه منظمة اليونيسف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة، مقدمًا شكره للأسر وأولياء الأمور على جهودهم مع أبنائهم في التعليم عن بُعد، وأهمية استمرار تلك الجهود مع العودة الحضورية، وتعزيز شراكتهم ودورهم المحوري في تلك العودةوذكر أمين إدارة تعليم ينبع فهد عوادة المحياوي أن الاجتماع ناقش خطة عمل الاستعداد والجاهزية، وأعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، وآلية تطبيق البروتوكولات الاحترازية والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، بما يضمن سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة، واتخاذ الإجراءات والتوصيات التي تحقق عودة آمنة.//انتهى //07:40ت م0017