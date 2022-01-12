القاهرة 09 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واستعادل منتخب السودان مع نظيره منتخب غينيا بيساو سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.وبهذا التعادل الذي منح كل منتخب نقطة واحدة، جاء المنتخبان في المركزين الثاني والثالث في المجموعة التي تضم كذلك منتخبي مصر ونيجيريا.وكان منتخب مصر قد خسر أمس أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ليتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة بدون نقاط، فيما تصدرت نيجيريا الترتيب بثلاث نقاط.وسيلتقي المنتخب السوداني بنظيره النيجيري يوم السبت المقبل، فيما سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساوٍ في التوقيت نفسه.// انتهى //09:34ت م0021