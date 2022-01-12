الدمام 09 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واساحتفت جمعية الثقافة والفنون في الدمام أمس, باليوم العربي للمسرح، بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل, وعدد من الفنانين والمثقفين، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض مسرحية بعنوان "الحياة مسرح، المسرح حياة", ومناقشة أهمية العمل المسرحي ولغته وإشاراته المستلهمة من الثقافة المجتمعية، إضافة إلى استعراض العمل المسرحي في العصور القديمة إلى يومنا وما شهده المسرح من تطور وتجدد في موضوعاته وأساليب عرضها.// انتهى //10:09ت م0024