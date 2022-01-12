تونس 09 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم, بتطورات الوضع الوبائي في تونس، في ظل الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسط دعوات لفرض حجر صحي شامل.وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتناقلت صحف الأربعاء، إعراب الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لجهود المجلس الأعلى للدولة الليبية من أجل الدفع بـالمسار الدستوري لمعالجة أزمة إجراء الانتخابات.وتناولت إعلان الولايات المتحدة، عن مساهمة جديدة بأكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان.// انتهى //10:24ت م0026