رام الله 09 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 12 يناير 2022 م واساستشهد مسن فلسطيني اليوم بعد التنكيل به من قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة جلجليا شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، أن الشهيد عمر عبد المجيد أسعد كان عائدا من زيارة أقاربه، ليفاجأ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وعمدوا بعدها إلى تعصيب عينيه وتكبيله، ومن ثم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة.// انتهى //10:27ت م0027