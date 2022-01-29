العلا 26 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م واسأكد بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل الإيطالي "جيانلوكا لاليشا" الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة أن مستقبل رياضة الفروسية ومنافسات القدرة والتحمل في المملكة مبنى على خبرات وممارسة من واقع ارتباط الخيل والفروسية بحياة الإنسان.وقال جيانلوكا في تصريح له أمس قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022، إن البطولة من أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية.وأضاف جيانلوكا : سندعم برامج التعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية والاتحادات الوطنية والدولية على مستوى هذه الرياضة خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات التدريبية، مشيداً بطبيعة العلا وتضاريسها الرائعة ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول.// انتهى //03:57ت م0005