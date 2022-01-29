إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مطالبة وزارة الداخلية من الأحزاب السياسية تقليص نشاطها العام نظراً للتهديدات الأمنية التي تشهدها باكستان.وأخبرت عن نجاح الحكومة في تمرير التشريعات الجديدة الخاصة بالنظام المصرفي من مجلس الشيوخ الباكستاني رغم احتفاظ أحزاب المعارضة بالغالبية في المجلس.وسلطت الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقررة إلى الصين الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة الأولمبياد الشتوية "بكين 2022م"، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع القيادة الصينية.وأشارت إلى تخطيط الحكومة الباكستانية لوضع خطة تهدف إلى تقليص ازدحام المرور في المدن الكبرى.وتطرقت إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عملياتها الأمنية ضد الخلايا الإرهابية للسيطرة على الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد.وتابعت تطورات فيروس كورونا في باكستان حيث تجاوزت حالات الإصابة التراكمية بالفيروس عن 1.4 مليون حالة.وتناولت مساعي باكستان لتعزيز صادراتها الدفاعية، في حين أبدت بعض الدول رغبتها في شراء المقاتلات الباكستانية "جي أف ـ 17".أمنياً أخبرت عن مقتل جندي من رجال قوات حرس الحدود الباكستانية وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في منطقة "ميرانشاه" شمال غرب باكستان.وتناقلت في الشأن الإقليمي إعلان المملكة المتحدة عن رصد 97 مليون جنيه استرليني من المعونات الطارئة لتقديم مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان هذا الشتاء.// انتهى //07:22ت م0010