القاهرة 26 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن بلاده صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المشاورات الأولية، التي تجريها مع مختلف الأطراف السودانية، من أجل إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية.وتحدثت صحف السبت عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع مطار بغداد الدولي، وتحديد البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل موعدًا للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.وتناقلت التحذيرات الدولية من قرب "نفاد الوقت" أمام جهود الإغاثة الدولية لسكان إقليم تيجراي، المتضررين من محاصرة القوات الإثيوبية لهم، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية أديس أبابا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.ورصدت صحف القاهرة الأوضاع الصحية المتدهورة في العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى الأرقام القياسية التي سجلتها عدد من الدول الأوروبية نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس.// انتهى //09:37ت م0013