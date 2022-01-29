الخرطوم 26 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 29 يناير 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”، أمس استعدادا لجولة جديدة من المشاورات الأولية للعملية السياسية مع الأطراف السودانية.وأشارت إلى اختتام فعاليات مؤتمر الإدارة الأهلية بالسودان أمس بالخرطوم والذى يهدف إلى دعم الوفاق الوطني تحت شعار " السودان أولاً ".ونشرت صحف السبت إعلان برنامج الغذاء العالمي أمس أن 40% من سكان تيجراي يعانون من نقص حاد في الغذاء ، بعد 15 شهرا من بدء النزاع، وأن 9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية في المناطق الثلاث المتضررة من النزاع شمال إثيوبيا.وعرجت على إدانة البرلمان العربي فى بيان له أمس استهداف الجناح المدني لمطار بغداد بقصف صاروخي، ما أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل وعلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.// انتهى //11:44ت م0016