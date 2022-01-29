الرباط 26 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بقرار الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل.وتناولت صحف السبت البيان المشترك الذي صدر إثر اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن اليمن، والذي أدانت فيه اللجنة الخماسية بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها المتمردون الحوثيون على المدنيين في اليمن، واستمرار هجماتهم الإرهابية الشنيعة على المملكة العربية السعودية، ومؤخرا على دولة الإمارات العربية المتحدة.وأخبرت الصحف عن تعرض مطار العاصمة العراقية أمس لهجوم بالصواريخ، أسفر عن الحاق أضرار بإحدى الطائرات المدنية الرابضة في المطار.وتناولت صحف الرباط قرار الدانمارك سحب جنودها من مالي، تلبية للطلبات المتكررة من المجلس العسكري الحاكم، بينما وصفت فرنسا المجلس العسكري ب"غير الشرعي".وتطرقت الصحف إلى الوضع الوبائي عبر العالم حيث يواصل فيروس كورونا تسجيل أرقام قياسية في عدد الاصابات، لافتة إلى أنه رغم استمرار هذا الوضع، فقد قررت بريطانيا إلغاء معظم القيود المفروضة لمواجهة تفشي الفيروس.// انتهى //11:44ت م0017