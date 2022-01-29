رام الله 26 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، بالدعم بالدعم السعودي للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية، وفي دعم القضية الفلسطينية.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات، فيما جرى اعتقال 6 مواطنين، والمصادقة على قرار بهدم خزان مياه شرق نابلس، وتخريب محاصيل زراعية في الأغوار من قبل أبقار أطلقها المستوطنون.وأوردت اعتماد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أمس الجمعة، قرارات خاصة بدولة فلسطين والقدس المحتلة على وجه الخصوص.وركزت على تحذيرات مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مؤكدةً أنها معادية للسلام وحاضنة للإرهاب.وتحدثت فلسطين عن تأدية آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.ورصدت الصحف الفلسطينية أخبار فيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و888 حالة تعاف.//انتهى//11:49ت م0018