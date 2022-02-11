بريست 10 رجب 1443 هـ الموافق 11 فبراير 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم برئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستورة، وذلك على هامش مشاركته في قمة "محيط واحد"، المنعقدة حالياً في مدينة بريست الفرنسية.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج في أفريقيا، في ضوء اهتمام الجانبين بدعم التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:46ت م0134