الرياض 10 رجب 1443 هـ الموافق 11 فبراير 2022 م واسواصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي صدارته الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على الخويلدية بثلاثة أشواط مقبل لاشيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري، في اللقاء الذي جمعهم على صالة نادي الأهلي بجدة ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، ويبقى الخويلدية على رصيده السابق 10 نقاط.وتمكن الفيصلي من تحقيق انتصار مهم على الخليج بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليحقق الفيصلي نقطتين ليصل إلى 44 نقطة في المركز الثاني، ويصل الخليج إلى النقطة 20 في الدوري، وفي الرياض حقق الهلال الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل لاشيء ليصل الهلال إلى النقطة 42، فيما بقي ضمك على نفس الرصيد 24 نقطة، وفي مواجهة ماراثونية على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عاد الترجي من بعيد ليتغلب على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم الوحدة بشوطين نظيفين، قبل أن يحقق الترجي ثلاثة أشواط متتالية ، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما أضاف الوحدة نقطة إلى رصيده ليصل الـ 22 نقطة.وفي جدة، في مباراة امتدت لخمسة أشواط حقق الاتحاد الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل اثنين ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24، فيما وصل رصيد الهداية إلى 13 نقطة، وفي اللقاء الأخير تجاوز نادي الابتسام النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليرتفع رصيد الابتسام إلى النقطة 18 والنصر إلى 12 نقطة.// انتهى //22:49ت م0135