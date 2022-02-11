جدة 10 رجب 1443 هـ الموافق 11 فبراير 2022 م واسانطلقت اليوم منافسات ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى لأندية الدرجة الممتازة، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بمشاركة 19 فريقاً ، وذلك بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.وتضمنت ألعاب تتابع 4×100 وحقق المركز الأول فيها نادي الهلال، وسجل النادي الأهلي المركز الثاني، فيما جاءت النتيجة النهائية للوثب الطويل بالمركز الأول اللاعب أحمد فايز من نادي الهلال، واللاعب عبدالرحمن شراحيلي من النادي الأهلي، وسجل اللاعب محمد الدبيسي من نادي النور المركز الأول في لعبة الإطاحة بالمطرقة، وجاء اللاعب محمد الزاير من نادي الصفا في المركز الثاني، وفي سباق 3000م جاء اللاعب بدر علي العمراني من نادي الصفا بالمركز الأول، واللاعب خالد هزازي من نادي الخليج المركز الثاني ، وفي سباق 100م جاء في المركز الأول اللاعب محمد الحسن من نادي الصفا، وحلّ ثانياً اللاعب أحمد مجرشي من نادي الاتحاد، وفي مسابقة القفز بالعصا جاء لاعب النادي الأهلي شعيب آل عبيد أولاً، فيما حلّ اللاعب محسن الدبوس من نادي الصفا ثانياً، وفي سباق 110م حواجز سجل لاعب نادي الصفا باقر آل جمعة المركز الأول، وفي المركز الثاني لاعب نادي الصفا محمد الجدعاني، وفي سباق 1500م جاء في المركز الأول اللاعب محمد عثمان، والمركز الثاني رائد الجدعاني من نادي الهلال.فيما حقق لاعب نادي الشباب يوسف مسرحي المركز الأول في سباق 400م، وجاء ثانياً اللاعب إبراهيم فتيني من نادي جدة، وفي مسابقة رمي الرمح حصل لاعب نادي النور علي عيسى على المركز الأول، ولاعب نادي الصفا مرتضى عيسى بالمركز الثاني.// انتهى //23:20ت م0138