القاهرة 11 رجب 1443 هـ الموافق 12 فبراير 2022 م واسيشارك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في أعمال المؤتمر العام الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12-13 فبراير لعام 2022م، وذلك في مدينة القاهرة تحت عنوان: (عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي).ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.كما يناقش أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ لعقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.من جهته نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد ووزارة الأوقاف المصرية، موجهًا الشكر لمعالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة لدعوة معاليه حضور المؤتمر الدولي الـ32 ، مؤكداً أن المؤتمر سينتج عنه قرارات جيدة تخدم البشرية ككل، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال الاتفاق على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب .// انتهى //00:11ت م0001