القاهرة 11 رجب 1443 هـ الموافق 12 فبراير 2022 م واسحقق فريق بورجوس الإسباني الليلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة بنتيجة ٧٨-٦١، ليضرب موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة المقامة بمصر حالياً.وبهذه النتيجة سيواجه الزمالك فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب بورجوس الإسباني المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.يشار إلى أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر حتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري بمشاركة الزمالك بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأنديةBAL وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.// انتهى //01:31ت م0008