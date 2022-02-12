سياسي / تشاد تدين الهجوم الإرهابي الحوثي بالطائرات المسيرة على مطار أبها الدولي
السبت 1443/7/11 هـ الموافق 2022/02/12 م واس
أنجامينا 11 رجب 1443 هـ الموافق 12 فبراير 2022 م واس
أدانت جمهورية التشاد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة على مطار أبها، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عن دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، مطالبة المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع للأزمة اليمينة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
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