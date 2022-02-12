أنجامينا 11 رجب 1443 هـ الموافق 12 فبراير 2022 م واسأدانت جمهورية التشاد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة على مطار أبها، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عن دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، مطالبة المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع للأزمة اليمينة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.//انتهى //01:47ت م0009