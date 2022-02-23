الطائف 22 رجب 1443 هـ الموافق 23 فبراير 2022 م واسعمت مظاهر الفرح والسرور أرجاء أجنحة نجناج الطائف بعموم الزائرين من الجنسين، في لحمة وطنية عبرت عن مظاهر الفرح وما يجوش في دواخلهم، وامتزجت تلك المظاهر بالعفوية بين أبناء مناطق النجناج، احتفاءً بيوم التأسيس وتعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة.وواكب أهالي محافظة الطائف مظاهر هذه الاحتفائية، معبرين فيها عن أصالة حاضرهم بعبق ماضيهم، بحضور فعاليات يوم التأسيس التي تمثل تاريخ السعودية وما تحقق لها من تطور ونمو على مدى الثلاثة القرون الماضية في شتى المجالات.ووثقت عدسات مصوري "واس" تميز أجنحة النجناج بـالأزياء القديمة وألوانها الزاهية وتصاميمها المختلفة، حيث خصص لكل منطقة أركان تفاعلية وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، بهدف محاكاة المناطق، حيث امتازت كل منطقة بسمات في أزيائها عن الأخرى تحتفظ بها إلى الوقت الراهن لأكثر من 3 قرون، وأهمها الثوب المسدح والمرودن والبراقع والبيرم والمقنع والمحرمة والمدورة والشيلة والدراعة وغيرها من القطع التي تعتبر لوحة فنية بزخارفها وأسلوب تنفيذها بالتطريز اليدوي، يزينها القصب والتلي وجنيهات الفضة وعقودها، وتناثر الخرز والخريان، وللرجال الغترة والعصاء والكوفية والشماغ والعقال المقصب أو الأسود الدائري، والبشت والسديرية والجبة.// انتهى //00:52ت م0007