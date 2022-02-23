الرياض 22 رجب 1443 هـ الموافق 23 فبراير 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الثلاثاء فعالية " مسيرة البداية " في وادي نمار ضمن فعاليات المملكة في الاحتفاء بيوم التأسيس، التي قدمها 3500 فنان وممثل ومؤدٍّ قدموا لوحات فنية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون.ولدى وصول سموه مقر الفعالية كان في استقباله معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، والرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين.وتضمنت الفعالية عروضا مرئية وغنائية عن بداية مرحلة تأسيس المملكة، وما واكب الحقبة التاريخية من تحديات اُستعرضت في لوحات البانورامية، جسدت الأولى منها "موال صوت الأرض"، واللوحة الثانية" الحال ما قبل مانع المريدي" وصولاً في "اللوحة الثالثة إلى قدوم مانع المريدي"، كما أبرزت اللوحة الرابعة "انعدام الاستقرار"، إلى جانب لوحات تحاكي مسيرة " المؤسس محمد بن سعود" و"رايات التوحيد" و "وسيدات العز"، و"الحاضر والماضي" و"سيرة السعودية"، مختتمة عروضها الفلكلورية بعرضة الفرّيس .// انتهى //00:58ت م0009