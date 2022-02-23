لندن 22 رجب 1443 هـ الموافق 23 فبراير 2022 م واساقترب تشيلسي الإنجليزي من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2 / صفر، الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.ونجح الفريق الإنجليزي حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض الأخير، والمقرر لها يوم 16 من مارس المقبل.//انتهى//01:30ت م0013