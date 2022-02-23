مدريد 22 رجب 1443 هـ الموافق 23 فبراير 2022 م واسحسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة فياريال الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي الليلة، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.سجل هدف يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة الأولى، وتعادل فياريال بالدقيقة 66 عن طريق دانيال باريخو.ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس لقاء الإياب الذي سيقام في 16 من شهر مارس المقبل، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.ويأمل يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً بعد أتالانتا وتورينو بالنتيجة ذاتها (1-1) في الدوري الإيطالي، أن يتخطى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال الذي سقط فيه الموسم الماضي أمام بورتو البرتغالي، فيما توج فياريال الموسم الماضي بفوزه بكأس "يوروبا ليغ" بركلات الترجيح على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.//انتهى//01:34ت م0014