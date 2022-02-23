الرياض 22 رجب 1443 هـ الموافق 23 فبراير 2022 م واسنظمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، أمس الثلاثاء، عرضًا عسكريًا في محافظة الدرعية، ضمن فعاليات ذكرى "يوم التأسيس" .وتضمن العرض، مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و(الخويا) من الإدارة العامة للمجاهدين، والخيالة والهجانة من القوات الخاصة للأمن والحماية، والأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من المعدات والتجهيزات المتخصصة الحديثة للقطاعات الأمنية.وشهد العرض حضورًا كبيرًا أبدوا تفاعلاً مميزًا عكس قيمة هذه المناسبة الوطنية في نفوس المواطنين والمقيمين.// انتهى //02:19ت م0018