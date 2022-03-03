بريدة 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثاني والعشرين لموسم 1443هـ، اليوم، بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد (بارنول) للمالك : عبدالله السريعالشوط الثاني إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد (خير إن شاء الله) للمالك : طارق المسلمالشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس )( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققته الفرس (حبذاء) للمالك : مقرن العيسىالشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد (فيوري) للمالك : حبيب الحبيبالشوط الخامس الخيل العربية مفتوح الدرجات ( عمر 3/4 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الجواد (الجولان أو آر) لإسطبل الفوهة.الشوط السادس إنتاج محلي وربحت من ( 1 إلى 3 ) ( للخيالة المتمرنين ) ( عمر 4 سنوات فأكبر )و على مسافة 1800م حققه الجواد (يطربني ) للمالك : يزيد الدرعالشوط السابع والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الفرس (مرتقبة) لإسطبل الحسامالشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3/4 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الجواد ( سلطان بانديني ) للمالك : عبدالعزيز الشاويوفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان بكأس الدعم الثاني والعشرين مالك الفرس (مرتقبة) حمد السلمان.// انتهى //21:37ت م0205