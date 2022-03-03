رياضي / ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الثاني والعشرين
الخميس 1443/7/30 هـ الموافق 2022/03/03 م واس
بريدة 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثاني والعشرين لموسم 1443هـ، اليوم، بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :
الشوط الأول إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد (بارنول) للمالك : عبدالله السريع
الشوط الثاني إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد (خير إن شاء الله) للمالك : طارق المسلم
الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس )( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققته الفرس (حبذاء) للمالك : مقرن العيسى
الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد (فيوري) للمالك : حبيب الحبيب
الشوط الخامس الخيل العربية مفتوح الدرجات ( عمر 3/4 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الجواد (الجولان أو آر) لإسطبل الفوهة.
الشوط السادس إنتاج محلي وربحت من ( 1 إلى 3 ) ( للخيالة المتمرنين ) ( عمر 4 سنوات فأكبر )
و على مسافة 1800م حققه الجواد (يطربني ) للمالك : يزيد الدرع
الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الفرس (مرتقبة) لإسطبل الحسام
الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3/4 سنوات ) على مسافة 1800م حققه الجواد ( سلطان بانديني ) للمالك : عبدالعزيز الشاوي
وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان بكأس الدعم الثاني والعشرين مالك الفرس (مرتقبة) حمد السلمان.
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21:37ت م
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